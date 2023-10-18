شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف مستشفي المعمداني - شقيقة رونالدو تخرج عن صمتها وتدين أحداث فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدانت كاتيا أفييرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الأحداث الفلسطينية وبالتحديد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 500 مواطن فلسطيني بمدينة غزة.

كاتيا أفييرو: أنا علي يقين من أن الابرياء لت يتمكنوا من دفع ثمن ظلام شعب

وكتبت كاتيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : «الأبرياء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا للتعفن وقلة الحب وأتساءل من هي المنطقة؟؟ سواء كان ذلك بطريقة أو بأخرى.. لا شيء من ذلك يهمني أنا أعرف فقط وأنا على يقين من أن الأبرياء لن يتمكنوا أبدًا من دفع ثمن ظلام شعب بلا روح».

وتابعت شقيقة كريستيانو رونالدو قائلة: «كم هي حزينة هذه الإنسانية أعلم أنه من الصعب الانتظار، لكن الله لديه الوقت للعمل والشفاء كل ما عليك فعله هو أن تثق به لا تتخلى عن الحب، لا تتخلى عن الحب، في يوم من الأيام سوف يمر الألم فلنتحلى بالإيمان والأمل وندعي ونبكي من أجل رحمة الله ليشفينا ويستقبل في ملكوته جميع الضحايا الأبرياء».

