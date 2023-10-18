شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لـ الاتحاد بعد إصابة هذا النجم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض عاشر جولات دوري روشن السعودي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، حين يلتقي بخصمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في قمة الجولة.

إصابة جديدة تضرب معسكر الاتحاد قبل مباراة التعاون



وأشارت التقارير الأخيرة من داخل نادي الاتحاد إلى غياب البرازيلي فابينيو، لاعب الفريق الأول الكروي بقلعة العميد عن التدريبات الجماعية بسبب إصابة تعرض لها.

وتواجد البرازيلي فابينيو في صالة نادي الاتحاد للتدريب بشكل منفرد، على أن يحدد النادي موقفه الأخير من المشاركة في المواجهة.

ويعول المدرب نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على فابينيو في المواجهات الأخيرة للاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق في مركز المحور الدفاعي.

ترتيب الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثاني في جدول ترتيبب دوري روشن برصيد 22 نقطة خلف الهلال المتصدر فيما يأتي الاتحاد رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، متساويًا مع النصر والأهلي.