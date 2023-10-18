شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يحسم موقف نيمار من مباراة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقرِّر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في تدريب الغد، أمر مشاركة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، بعد غد، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية من مصدرٌ خاصٌّ. داخل نادي الهلال، أن نيمار يُنتظر أن يلتحق بتدريبات الأزرق، غدًا، وسيخضع فيها لاختبارات بدنية وفنية للتأكُّد من إمكانية خوضه المباراة.

نيمار يشارك في مباراة فنزويلا

وشارك نيمار جونيور دا سيلفا مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ خاض أخيرًا مواجهة فنزويلا، ضمن الجولة الثالثة “1ـ1”، وأسهم اللاعب الهلالي في صناعة الهدف لزميله جابرييل،.

وفي سياق متصل، سافر فهد المديد، المنسق الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى مدينة مومباي الهندية من أجل تجهيز معسكر استعدادي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بداية نوفمبر المقبل.