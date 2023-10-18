شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: الدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، بالتعليق على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من جانب الكيان الصهيوني.

وهاجمت القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ليسقط أكثر من ألف شهيد من بينهم العديد من الأطفال.

ونشر محرز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": الدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، قول (فلسطين حرة) لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود.

وتابع: (فلسطين حرة) تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا، تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال.

وأشار: تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم.