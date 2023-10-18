شكرا لقرائتكم خبر عن إبنة جوارديولا تواصل دعمها للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ألقت ماريا إبنة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتى الإنجليزي الضوء على استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.

ماريا تنشر ستوري لأحد أطباء العرب

وحرصت ماريا إبنة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نشر ستوري لأحد أطباء العرب والذي كشف من خلالها عن تفاصيل ما حدث في الاستهداف واستشهاد أكثر من 1000 طفل ومواطن فلسطيني.

وتفاعل العديد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي " X " تويتر سابقًا مع ما نشرته ماريا جوارديولا خاصة وأنها تحرص على الاهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.