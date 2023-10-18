شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يجهز مفاجأة سارة لنجم الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية دخول البرتغالي جوتا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حسابات مواطنه نونو سانتو، المدير الفني للعميد.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية من مصادر خاصة إلى أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وضع مواطنه جوتا في حساباته قبل اختيار الخماسي الأجنبي، الذي سيدفع به في مواجهة القوة الجوية العراقي، الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

سانتو يختبر جوتا أمام الوحدة

وأضافت الصحيفة السعودية، أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وضع جوتا صاحب الـ “24 عامًا” ضمن أولويات المدرب الخطةُ والطريقة الفنية التي ينوي أن ينتهجها سانتو في المواجهة الآسيوية بالإضافة إلى رغبته في إراحة بعض الأجانب الذين سيتم إشراكهم في مباراة التعاون، بعد غدٍ، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي تسبق المباراة الآسيوية بـ 48 ساعة.

وحرص سانتو على اختبار جوتا في المباراة التجريبية الماضية امام فريق الوحدة، التي حقق فيها العميد الفوز بهدف نظيف، سجَّله اللاعب نفسه، حيث شارك طوال الـ 90 دقيقة.