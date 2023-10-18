شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو في ورطة بسبب نجم الاتحاد - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لخدمات حسن كادش، مدافع العميد، في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الجمعة المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري نتيجة الإصابة العضلية التي تعرض لها مع المنتخب السعودي.

وبحسب ما ذكره موقع “سبورت 24″، فإن حسن كادش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خارج حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد في مواجهة الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، الجمعة المقبل بداعي الإصابة.

وعاد حسن كادش، إلى جدة من أجل بداية برنامجه التأهيلي من الإصابة عقب مغادرته بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة لاجوس البرتغالية.

وأصبح حسن كادش، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بعد قدومه من الفريق الأول الكروي بنادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

ترتيب نادي الاتحاد في الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الفريق الأول الكروي بنادي التعاون بالوصافة برصيد 22 نقطة.