شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف مستشفي المعمداني - أبو تريكة يثير الجدل: عالم منافق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أطلق محمد أبو تريكة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس الحالي، تصريحات نارية بشأن إبادة الكيان الإسرائيلي لمدينة غزة بعد قصف مستشفي الأهلي المعمداني.

أبو تريكة: إبادة جديدة سيتجاهلها العالم

وشن محمد أبو تريكة تصريحات نارية من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “X” تويتر سابقًا يدين فيه الكيان الصهيوني بعد قصف إحدى المستشفيات في مدينة غزة منذ ساعات قليلة.

وقال أبو تريكة:- “إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيونى فى غزة سيتجاهلها العالم المنافق، اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله الا انت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم.”