كاسترو يتلقي ضربة جديدة قبل مباراة النصر وضمك

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محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة لملاقاة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويستضيف ملعب الأول بارك، لقاء الفريقين، يوم السبت القادم الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر والسابعة بتوقيت الامارات.

آلام الركبة تبعد آل فتيل عن تدريبات النصر

وكشفت تقارير صحفية، عن تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خبر صادم قبل مواجهة ضمك، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن محمد آل فتيل، مدافع العالمي شعر بآلام في الركبة، ترتب عليها إبعاده عن التدريبات الجماعية للفريق، والتي تأتي ضمن الاستعداد لمواجهة ضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ضمك في المركز العاشر بـ10 نقاط