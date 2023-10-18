شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح 3 طلاب من تعليم المخواة لمبادرة الموهوبين العرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس الأربعاء، ترشيح 3 طلاب من تعليم المخواة لمبادرة الموهوبين العرب في نسختها الثالثة.

وقدم مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق التهنئة للطلاب المرشحين ومدارسهم وأولياء أمورهم، فيما وجه قسم الموهوبين والموهوبات بمتابعة دعم وتسخير جميع الإمكانات بما يحقق رفع جودة المشاركة.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وتعمل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، على اكتشاف ورعاية الموهوبين، والإسهام في بناء منظومة للموهبة والإبداع محليًا وإقليميًا وعالميًا، مستمدة ذلك من رؤيتها في تمكين الموهبة والإبداع، كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجلية نحو إيجاد بيئة محفزة، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

وخلال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا تخطى عطاء موهبة الحدود، بعد أن باتت صاحبة النهج الأكثر شمولًا في العالم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين.