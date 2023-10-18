شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسبب تغريدة على تويتر.. إعلامي سعودي شهير يهدد بدفع بغرامة مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445

هدد الفنان فايز المالكي الإعلامي الرياضي محمد العميري بحذف تغريدته التي كتبها في حقه بشأن حصوله على مبلغ مليون ريال مقابل أحد الإعلانات.

مليون مقابل الإعلان

وشارك العميري في البداية تغريدة للمالكي يدعو فيها الأخير للمساهمة في كفالة أيتام ومساعدة الأرامل عن طريق متجر جمعية خيرية، وعلق قائلا: ما شاء الله على حسب كلامك السابق مبروك حصولك على المليون مقابل هذا الإعلان.

وكان العميري يقصد بكلمه السابق ما قاله المالكي في تغريدة له أثارت جدلا بين صناع المحتوى وجاء نصها: “إذا شفتو أي مشهور بين المعتمرين والحجاج وفي مكة ويعلن عن وقف أو سقياء أو إفطار صايم أو وقف خيري اعرفوا جيدا إنه صاك له مليون ريال وأنتم تدرعمون تدفعون ياخوان في منصات حكومية ادفعوا من خلالها”.

أمامك خيارين

لكن المالكي شارك تغريدة العميري وهدده إن لم يحذفها وعلق: ما شاء الله عليك..الآن أمامك أمرين ياتمسح التغريدة والله يسامحك وخلال ساعة أو أقسم بالله إني باخذ حقي منك، إما إنك تثبت حصولي على المليون وإلا ساعتبرها تشويه سمعة ووقتها ثق تمامآ راح اتخذ إجراء نظامي واخليك تدفع المليون للجمعية”.

حذف التغريدة

ويبدو أن العميري اختار الحل الأول وفضل السلامة فقام بحذف التغريدة، ووجه رسالة للمالكي قال له فيها: تم وأبشر يا أبو راكان. فرد عليه الفنان بقوله:” تبشر بالجنة وأنا أخوك ولافيه إنسان معصوم عن الخطأ بيض الله وجهك الاعتذار من شيّم الكبار”.