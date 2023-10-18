شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: شقيقة رهف القحطاني تتفوق عليها في الفجور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445 وثق مقطع فيديو أحدث ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات رهف القحطاني برفقة والدتها داخل سيارة الأخيرة. وأظهر الفيديو المتداول الأم تقود السيارة وتجلس ابنتها بجانبها، وتستمعان إلى أغنية هيضوني للفنان محمد المطوع. وأبان الفيديو شقيقة رهف القحطاني وهي منسجمة مع الأغنية، وتتمايل مع الموسيقي وتردد كلماتها، فيما بدت الأم متفاعلة أيضا مع ابنتها والأغنية. pic.twitter.com/fjL1DDHPAS — Hamza Hamza (@HamzaHa73588882) July 25, 2023 ” style=”height: 764px;”>

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