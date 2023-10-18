شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية حسناء تشعل المملكة وتطلب عريس وستدفع له ربع مليون ريال فورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445

أعلنت ثلاثينية سعودية أنها تبحث عن عريس من أي جنسية عربية وستدفع له 100 ألف دولار مقابل أن يتزوجها وينقذها من العنوسة بعد أن بلغت عمرها 36 سنة، حسب ما تم تداوله عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تداول الإعلان الذي يزعم أن الطبيبة السعودية، التي تبلغ من العمر 36 سنة، تخشى أن يفوتها الزواج، لذلك قررت البحث عن عريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخصوص الشروط التي يجب توفرها في العريس، قالت الطبيبة أنه ليس لديها أي شروط معقدة، لأن هدفها هو الزواج والاستقرار بشكل شرعي.

وأوضحت أن شرطها الوحيد هو أن يكون العريس ذو أخلاق حسنة وديني جيد ويقدر الحياة الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون متعلمًا ويجيد إدارة الأمور حتى يساعدها في إدارة شركتها الخاصة التي تعمل في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل.

وبعد أن تجاوزت عمر الـ 36 عامًا، استفاقت من غفلتها وخشت أن يفوتها الزواج.

لذلك، قررت اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن عريس من أي جنسية عربية لتكمل معه بقية حياتها تحت سقف الزواج.

على الرغم من انتشار الإعلان بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العديد من المتابعين قد شككوا في صحته، وذلك نظرًا لعدم وجود معلومات كافية عن الطبيبة المزعومة وعدم وجود أي وسيلة للتواصل معها.

وعادةً ما يتم تداول هذه الإعلانات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب التفاعل وزيادة عدد المتابعين.