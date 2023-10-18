شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمريكا تعلق على حادث إطلاق النار قرب قنصليتها في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر عن مقتل المهاجم وحارس في القنصلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “يمكننا تأكيد التقارير عن وقوع حادث إطلاق نار خارج قنصليتنا العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية”.
وأضاف: “سقط قتيلان أحدهما عضو في الحرس المحلي بالقنصلية، والمهاجم الذي قتلته قوات الأمن السعودية”.
وتابع أن “القنصلية تم إغلاقها خلال الحادث، ولم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم، وتم حصر جميع الموظفين الرسميين الأمريكيين والموظفين المحليين”.
وذكر المتحدث: “نقدم خالص تعازينا لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي المتوفى”، وأضاف أن “السفارة والقنصلية الأمريكية على اتصال بالسلطات السعودية بشأن التحقيق حول الحادث”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلق على حادث إطلاق النار قرب قنصليتها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.