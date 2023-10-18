شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمريكا تعلق على حادث إطلاق النار قرب قنصليتها في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر عن مقتل المهاجم وحارس في القنصلية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “يمكننا تأكيد التقارير عن وقوع حادث إطلاق نار خارج قنصليتنا العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “سقط قتيلان أحدهما عضو في الحرس المحلي بالقنصلية، والمهاجم الذي قتلته قوات الأمن السعودية”.

وتابع أن “القنصلية تم إغلاقها خلال الحادث، ولم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم، وتم حصر جميع الموظفين الرسميين الأمريكيين والموظفين المحليين”.

وذكر المتحدث: “نقدم خالص تعازينا لأسرة وأحباء عضو الحرس المحلي المتوفى”، وأضاف أن “السفارة والقنصلية الأمريكية على اتصال بالسلطات السعودية بشأن التحقيق حول الحادث”.