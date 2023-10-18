شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: مراهق يمسك أميرة من العائلة المالكة من منطقة حساسة ففاجأته بردت فعلها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل” طفل” يفاجئ الأميرة كيت، زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، ويمسكها من خصرها أثناء زيارتها لمركز رياضي.

وأظهر الفيديو الأميرة تتحدث إلى أحد الفتيان، فيما جاء طفل من خلفها وأمسك بها من خصرها.

وأبان الفيديو الأميرة وقد بدت مندهشة، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت للطفل، وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي.

وجاء ذلك خلال زيارة الأميرة كيت مدينة هال، الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، تشمل أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة.