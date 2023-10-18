شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: مراهق يمسك أميرة من العائلة المالكة من منطقة حساسة ففاجأته بردت فعلها والان مع التفاصيل الكاملة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل” طفل” يفاجئ الأميرة كيت، زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، ويمسكها من خصرها أثناء زيارتها لمركز رياضي.
وأظهر الفيديو الأميرة تتحدث إلى أحد الفتيان، فيما جاء طفل من خلفها وأمسك بها من خصرها.
وأبان الفيديو الأميرة وقد بدت مندهشة، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت للطفل، وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي.
وجاء ذلك خلال زيارة الأميرة كيت مدينة هال، الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، تشمل أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
Watch the moment a cheeky boy tickles the Princess of Wales during her visit to a sports centre for a rugby inclusivity day.— Sky News (@SkyNews) October 5, 2023
She was in Hull today to join some of England’s World Cup-winning wheelchair rugby league squad.
Read more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/qEb9YlC1EM
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مراهق يمسك أميرة من العائلة المالكة من منطقة حساسة ففاجأته بردت فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.