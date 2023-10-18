شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية تعلن عن طريقة جديدة للاستعلام عن تأشيـرة خروج وعودة صلاحيتها وتاريخ انتهاءها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445

كشفت الجوازات السعودية عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة 1444 بسهولة ويسر على المستعلمين، فهي إحدى أفضل الخدمات المتوفرة التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية التي يمكن من خلالها استخراج تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي.

فمن خلال هذا التقرير سوف نوضح طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي عبر منصة مقيم التي تسمح للمقيمين الخروج والعودة إلى موطنهم الأصلي أو خورج نهائي وإنهاء الإقامة بالمملكة العربية السعودية في حالة رغبتهم لذلك.

وكذلك أيضاً يمكن للوافدين من معرفة صلاحية التأشيرة لضمان عدم توقيع العقوبات والغرامات المحددة الناتجة عن مخالفات قانون الإقامة، لذا يجب معرفة جميع المعلومات حول موعد الانتهاء، تاريخ التجديد، الإصدار والأوراق المطلوبة، كافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة 1444

يتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج عبر منصة أبشر برقم الهوية بأتباع الخطوات الأتية:

يتم تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر أفراد.

ثم اختيار خدماتي ثم حدد الجوازات.

ثم استعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

سوف تظهر صفحة يتطلب بها بيانات مثل رقم الإقامة ورقم الهوية الوطنية للكفيل.

ثم تظهر تفاصيل التأشيرة.

استعلام إصدار تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم الإقامة

الدخول إلى رابط منصة مقيم

قم بتحديد خيار “رقم التأشيرة”.

كتابة رقم التأشيرة في الحقل المطلوب.

حدد المطابقة باستخدام “رقم الإقامة/ الاسم/ رقم الجواز/ تاريخ انتهاء التأشيرة/ تاريخ انتهاء الإقامة”.

قم بالضغط على زر التحقق وسيتم عرض صلاحية التأشيرة الخاصة بك.

عبر مقيم خطوات استخراج تأشيرة الخروج 1444

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة من أهم الأمور للوافدين الراغبين في العودة إلى بلادهم وإنهاء الإقامة بالسعودية، حيث تتم هذه عن طريق موقع أبشر الجوازات أو بوابة مقيم بأتباع الاتي:

خطوات طباعة تأشيرة الخروج والعودة 1444

تتم طباعة التأشيرة من بوابة مقيم.

يتم الدخول على الاستعلامات الإلكترونية ومنها صلاحية التأشيرة.

وسوف تظهر خانتين الأولى رقم الإقامة والأخرى بها ورقم الجواز، يجب إدخال البيانات، ثم اضغط على كلمة تحقق.

ثم اختر طباعة التأشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة الخروج النهائي 1444

يجب أولاً التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية أو إذا كان هناك ثمة غرامات يتم دفع الغرامات وعمل مصالحة.

تحميل نموذج طلب تأشيرة الخروج النهائي من المملكة وتعبئة البيانات السليمة وعدم كتابة أي معلومات غير حقيقية لضمان سريان الإجراءات.

يجب الذهاب إلى مصلحة الجوازات ومعك الكفيل، ويشترط أن تكون صلاحية الإقامة لديك بها لا يقل عن ستون يوماً، وإلا يتم توقيع غرامة قدرها 600 ريال.

يجب تسجيل البصمة الخاصة بك.

في حالة العمالة المنزلية فلابد من إحضار الكفيل بشخصه وورقة مخالصة مالية مختومة من إدارة الاستحقاقات السعودية.