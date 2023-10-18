شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو : رقص ساخن لرهف القحطاني يشعل السخط في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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رقص ساخن جداً لرهف القحطاني يشعل السعودية, صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، رهف القحطاني، الجمهور بطريقة رقصها والميكاج الذي اعتمدت عليه مؤخراً في أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الشخصي.

وظهرت رهف القحطاني في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترتدي عباءة سوداء اللون وتضع مكياجاً كثيراً للغاية بألوان غير متناسقة ما بين الأحمر والأزرق، بينما تركت شعرها منسدلاً.

وعلى أنغام أغنية للفنان المصري حكيم تمايلت رهف القحطاني بحماس شديد للغاية وقامت بالغناء مع كلمات الأغنية بفرحة شديدة حتى انتهى الفيديو.

وتعجب المتابعون من اللوك الغريب الذي ظهرت به رهف القحطاني وتساءل البعض حول سبب ظهورها بهذا الشكل، بينما انتقد البعض طريقة رقصها الحماسية للغاية وأعادوا الحديث من جديد عن تصريحاتها القديمة حول عدم ظهورها على السوشيال ميديا من أجل استعراض جسدها، ذلك التصريح الذي يعيد المتابعون التذكير به في كل مرة تتعرض المشهورة السعودية للانتقادات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها رهف القحطاني للانتقادات بسبب طريقة رقصها، فمن قبل ظهرت الفاشنيستا السعودية في فيديو وهي ترقص وتحاول تسليط الضوء على حركة شعرها ويديها وكشفت أن الرقص جاء أثناء زيارتها لصديقتها مريم بنت عبد العزيز، حيث وثقت عبر حسابها دعوة من الأخيرة لها بمخيم الشيخ يوم ٤ يناير الجاري.

وظهرت رهف القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية بسكوتاية كوتاية مقرمشة، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله حمادة مجدي وعلقت قائلة “دام في مصر يبقى أغاني مصرية”. كما رقصت داخل سيارتها، حيث تمايلت على أنغام المهرجان وهي تشير بيدها أن هناك المزيد من الرقص.

رقص رهف القحطاني ليس هو فقط ما عرضها للانتقادات وإنما أعاد مقطع الفيديو إلى الأذهان إطلالاتها الجريئة على مدار الأسبوع الماضي، حيث نشرت رهف القحطاني، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من الصور التي ظهرت بها بفستان أبيض ضيق بفتحات واسعة من منطقة الصدر، كما زينت إطلالتها بتسريحة شعر مفرود واختارت مكياج كثيف أبرز ملامحها.

وعادة ما تثير رهف القحطاني الجدل منذ بداية ظهورها بسبب تصريحاتها الجريئة أو إطلالتها التي أصبحت تتعرض للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسببها أو ملامحها المتغيرة خاصة بعد أن خضعت منذ فترة لعملية تجميل في الأنف.