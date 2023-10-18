شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: سائق يقوم بالتفحيط بـ ونيت هايلكس فكان عمود إنارة في انتظاره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحادث تفحيط مروع . وأظهر الفيديو سائق يقوم بالتفحيط بمركبة “هايلكس” في ساحة واسعة ، بينما يقوم أحد مرافقيه بالتصوير . وفقد السائق سيطرته على السيارة وانحرف بها ثم اصطدم من الخلف بقوة في عمود إنارة .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سائق يقوم بالتفحيط بـ ونيت هايلكس فكان عمود إنارة في انتظاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.