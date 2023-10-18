صور اقوى عروض العثيم السعودية اليوم بمناسبة يعيد الاضحى خصومات بنحو 60%

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هناك العديد من العروض التي تقدمها أسواق العثيم لعملائها والتي تقوم بها من فترة إلى أخرى وذلك لجذب عدد كبير من العملاء كما يمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات داخل السوق بعروض مميزة على كافة المواد الغذائية المتوفرة وهذا العرض ممتد حتى يوم 20 من هذا الشهر ولمعرفة كافة تلك العروض تابع معنا المقال.

عروض أسواق العثيم على منتجات اللحوم

تقدم اسواق العثيم عروض مميزة على كافة منتجات اللحوم والتي يمكنك الحصول عليها وتلك العروض هي كالآتي:

سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم 45,95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم حاشي بدون عظم 41,95 ريال.

سعر كيلو لحم خروف بربري بالعظم 55,95 ريال.

سعر كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد 24,95 ريال.

صدور دجاج التنمية بدون عظم 450 جرام بسعر 17,50 ريال.

قطع دجاج اليوم مبرد 900 جرام بسعر 14,25 ريال.

عروض العثيم على منتجات الأجبان

هناك العديد من العروض المقدمة من العثيم على منتجات الأجبان والتي تختلف في الأسعار تلك العروض هي:

كيلو جبن صوفيا رومي بسعر 48,50 ريال.

شبيهة قشطة الطيب بسعر 12,50 ريال للكيلو.

جبن صوفيا قريش بسعر 23,50 ريال للكيلو.

خلطة زبدة إماراتي بسعر 14,95 للكيلو.

جبنة كريمة هالي 500 جرام بسعر 8,95 ريال.

جبنة هالي شيدر علبة 56 جرام بسعر 1,75 ريال.

قشطة مانا 155 جرام بسعر 3,25 ريال.

جبن بريزيدن موزاريلا بيتزا 900 جرام بسعر 33,95 ريال.

عروض العثيم على بعض المنتجات الغذائية

العديد من المنتجات الغذائية يمكنك الحصول عليها من أسواق العثيم بأسعار مخفضة والتي منها الآتي:

زيت ليزا بلاستيك 2,9 لتر بسعر 28,95 ريال.

مكرونة تريڤا سباغيتي 400 جرام 3,25 ريال.

أرز العائلة بسمتي أبيض 5 كيلو بسعر 39,95 ريال.

قهوة نسكافيه كابتشينو غير محلى 10×2 ,14 جرام بسعر 38,95 ريال.

كروسان فراولة 5+1 مجانا بسعر 6,95 ريال.

لوز ني بسعر 29,95 ريال للكيلو.

قهوة برية سعودية بسعر 45,95 ريال للكيلو.

تونة هالي خفيف 200 جرام بسعر 10,50 ريال القطعتين.

مياه هالي 40×200 مل بسعر 12,95 ريال.

تمر تمارا سكري رطب سعر الكيلو حوالي 14,95 ريال.

زعتر اكسترا بسعر 21,95 ريال للكيلو.

كم يبلغ سعر زيت زيتون هالي؟

هناك عرض على زيت الزيتون بأسواق العثيم حيث يبلغ سعر زيت زيتون هالي 4 لتر 129 ريال.

هل هناك عروض على المنتجات الغذائية في أسواق العثيم خلال تلك الفترة؟

أعلنت أسواق العثيم عن توفر عروض مميزة على كافة المنتجات في جميع فروعها وذلك حتى 20/6/2023 والتي تصل نسبة الخصم إلى 60%.

هل توجد عروض على الفواكه والخضروات في أسواق العثيم؟

توجد العديد من العروض على الفواكه والخضروات مثل الخضار المشكل والملوخية والفراولة والتفاح والكثير من المنتجات الأخرى.