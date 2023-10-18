شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمن السعودية يكشف تفاصيل تفكيك خلية من افراد الحرس الوطني وتكشف عن مخططهم القذر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد إختبار القدرة المعرفية الرقمي وشروط التسجيل فيه 1445 صرَّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت إحدى القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية. وأوضح أنه تم إيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقًا في الوزارة وكاتب عدل؛لقيامهم بإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات.

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