شكرا لبحثكم عن خبر كأنه مشهد حقيقي.. افضل واقوى مشهد من فيلم الإنس والجن جسدت فيه إلهام شاهين دور زوجة عادل إمام وعندما التقى الزوجان في ليلة الدخلة غضب المخرج والمصور بسبب ما حدث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - عدن - ياسمين عبد العظيم - وفيلم الهلفوت، هو فيلم مصري عرض فى دور العرض السينمائى منتصف عام 1985، وهو من بطولة الفنان الكبير عادل إمام الذي جسد دور الحمال “عرفة”، والفنانة إلهام شاهين التي جسدت دور زوجة عرفة، والفنان سعيد صالح بدور عامل مقهى السكة الحديد “دسوقي”، والنجم حسين الشربيني بدور الثري “كيلاني بيه”، والفنان صلاح قابيل بدور الفتوة “عسران”. اقراء ايضاً : وفيلم الهلفوت من تأليف وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف. قصة فيلم الهلفوت تدور الأحداث حول الشيال عرفة مشاوير ( عادل إمام ) الذي يعاني من بعض من الإعاقة العقلية والذي نزح من قرية صغيرة ومن عائلة معدمة وليس له أهل ويعمل شيالًا ليعيل نفسه. وليس له سوى صديقه دسوقي ( سعيد صالح ) والذي يعمل في بوفية المحطة ويمتلك نفس الظروف الصعبة . وهناك أيضاً عسران الضبع ( صلاح قابيل ) القاتل الأجير الذى يخشاه الجميع ويتملكهم الرعب من مجرد ذكر اسمه. بينما هناك وردة ( إلهام شاهين ) الأرملة الشابة التي تتطلع للزواج من طلعت العجلاتي وتقيم وردة مع والدتها بائعة الفجل زنوبة ( وداد حمدي ) .

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