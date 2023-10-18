شكرا لبحثكم عن خبر ظهرت بـ “الهوت شورت”.. نانسي عجرم بإطلالة كاجوال والجمهور يتغزل بجمالها.. .. شاهد الان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت نانسي بإطلالة كاجوال بـ”الدنيم” حيث ارتدت قميصا و”هوت شورت” بقماشة الجينز. وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ورشاقة نانسي. ومن بين التعليقات: ” العالم كلها تكبر يا نانسي إلا انتي”، “اللوك ولا غلطة”، “جمالك بيجنن”. اقراء ايضاً : بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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