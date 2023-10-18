شكرا لبحثكم عن خبر وردنا الان.. المملكة تطلق صفارات الإنذار بعد انفجار عنيف والضحايا بالمئات ( فيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أظهرت لقطات فيديو لحظة انفجار خزان يحتوي على غاز سام على متن إحدى سفن الشحن في مدينة العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية والذي اسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وسقط الخزان خلال عملية نقله من شاحنة عبر رافعة. وادى الحادث الى انتشار الغاز السام على امتداد منطقة واسعة من مدينة العقبة.

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وتقوم السلطات الاردنية حاليا بنشر الكوادر المختصة للتعامل مع الحادث الخطير.

وأطلقت الشرطة الأردنية تحذيرا عاجلا لمواطني العقبة بضرورة إغلاق النوافذ وعدم الخروج من المنازل، وذلك بعد ارتفاع أعداد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" دعا الساكنين في العقبة إلى "عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلا لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة".

وأكد المركز أن على توافر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية.

وكان الأمن العام في المملكة أعلن ارتفاع ضحايا حادثة التسرب إلى 10 وفيات و251 إصابة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة.