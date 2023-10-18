شكرا لبحثكم عن خبر بفستان مكشوف ومنفوش.. شاهد اول ظهور لعروس حسن شاكوش في حفل زفافها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - عرضت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عدد من الفيديوهات أثناء تحضيرها لحفل زفافها، الذي يقام اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في وسط مدينة القاهرة.

تألق زوجة حسن شاكوش في حفل زفافها

ظهرت زوجة المطرب حسن شاكوش، في حفل زفافها بفستان أبيض مرصع بالفضي منفوش و مكشوف الصدر، واعتمدت على وضع المكياج البسيط الذي يبرز جمالها ، وأثارت الجدل عندما ظهرت في أحد الفيديوهات و هي تقوم بتصرف غريب، حيث سجدت على الأرض من أجل التعبير عن فرحتها بزوجها منه.

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حفل زفاف حسن شاكوش

قام المطرب حسن شاكوش بنشر مقطع فيديو له قبل ساعات نت حفل زفافه عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بخاصية الاستوري، وهو داخل الفندق الذي يقام فيه الحفل اليوم الجمعة 10 مارس، على عروسته ريم طارق، وكان مرتدياً روب أسود اللون، في غرفة الفندق.