شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة نجاة محافظ تعز من حادث ارهابي وإصابة ومقتل وجرح ١١ مواطن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - الرياض - كشفت مصادر مطلعة عن نجاة محافظ محافظة تعز أ. نبيل شمسان من انفجار عبوة ناسفة زرعت في المدخل المؤدي إلى منزله في مدينة التربة.
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وأكدت المصادر مقتل أحد الماره وإصابة ١١ آخرون جراء انفجار العبوة الناسفة، ولم تظهر أسباب تحفظ المحافظ على الحادثة.
وأضافت المصادر أن المحافظ كان في طريقه إلى مدينة المخا للاحتفاء بايقاد شعلة ذكرى الـ٢٦ من سبتمبر، قبل أن تنفجر العبوة في مكان قريب من منزله.
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