شكرا لبحثكم عن خبر أمير تبوك يفاجئ السعوديين عامة والخلييجين خاصة وذلك بعد تكريم سعودييتين بمبالغ ضخمة وذلك لإنجازهما الداعم للمملكة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، الشقيقتين نورة ومها عثمان الشهراني مبتكرتا (الحاوية الذكية)، التي تسهم في دعم مفهوم وفلسفة صفر نفايات في المدن الكبرى، حيث استمع إلى شرح عن فكرة وآلية عمل هذا الابتكار.

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وأبدى أمير المنطقة إعجابه بما حققته المبتكرتان، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح، قائلاً: أنا فخور وأفاخر بكما وفخور بالعمل والإنجاز الذي قمتان به، أنتما في بلاد تحقيق الأحلام وكل عمل يبدأ صغيراً ثم يكبر‏ موجهاً بتقديم الدعم والتسهيلات كافة للمبتكرتين.

وأكد أمير المنطقة حرص حكومة المملكة على دعم الموهوبين من أبناء وبنات الوطن وتحفيزهم على التميز والإبداع في جميع المجالات والارتقاء بقدراتهم.

ومن جهتهما أعربت المبتكرتان، نورة ومها الشهراني عن عظيم شكرهما وامتنانهما لأمير منطقة تبوك لرعايته واهتمامه بأبنائه وبناته بالمنطقة في جميع المجالات التي يحققون فيها التميز في مختلف الأصعدة، وأن استقبال لهما يعد حافزاً لتقديم المزيد من الابتكارات والاختراعات وبذل المزيد من الجهد.