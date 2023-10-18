شكرا لبحثكم عن خبر بعد مرور أسبوع على زواجه.. الأمير الحسين بن عبد الله يقوم بتوجيه رسالة إلى والداه الملك عبد الله والملكة رانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - الأمير الحسين بعد زواجه عايد والداه بمناسبة مرور 30 سنة على زواجهما من خلال مقطع فيديو يتضمن لقطات ومشاهد من حفل زفاف والديه وأخرى من حفل زفافه، وكذلك حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية. اقراء ايضاً : كذلك يتضمن الفيديو احتفال العائلة المالكة بتخرج شقيقته الأميرة سلمى في إحدى الجامعات الأمريكية، وكذلك شقيقه الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة، مطلع العام الحالي. وعلق على الفيديو وقال:

“والداي الحبيبان منكما تعلمت معنى الإيثار والوفاء وأن نمنح دون أن ننتظر المقابل”.

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