شكرا لبحثكم عن خبر بدون خجل .. امرأة عشرينية تعترف بكل جرأة: (زوجي طلب مني شيء محرم شرعاً وهدد بالطلاق ان لم افعل) .. لن تصدق ما طلبه الزوج.! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تنناقش الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، خلال لقاءاتها الأسبوعية مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه بوضوح المذاع على فضائية الحياة العديد من القضايا والاستفسارات، التي تخص العلاقات الزوجية. اقراء ايضاً : وتتضمن المناقشات الكثير من الأسئلة الجريئة، والتي من الممكن أن تكون في نظر البعض خارجة أو خادشة للحياء، لكنها تناقشها في إطار رصين ومهذب رغم جراءة الاسئلة التي تتلقاها : وضمن تلك الاسئلة فقد وجّهت إحدى السيدات، رسالة إلى الدكتورة هبة قطب، تشكو فيها من رغبة زوجها في إقامة علاقة لها برفقة زوجته الثانية، مهددًا إياها بالطلاق في حالة الرفض. وردت “قطب” قائلة لها: “اوعي تقبلي، ده شئ حرام، ربنا سمّاها خلوة شرعية، وأي شئ تاني ربنا هيحاسبك عليه”.

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