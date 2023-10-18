شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني تحتفي باليوبيل الذهبي لشركتين صناعيتين : والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تحت شعار : ( 50 عاما من الريادة ) دشنت مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني الصناعية اليوم الخميس 3/11/2022 احتفالاتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لكل من : - شركة الفردوس لتعبئة عصير الفواكه والأشربة المحدودة. - وشركة تعز للتبريد وحفظ الأسماك التضامنية "معمل الثلج سابقا". وهما شركتان تابعتان للمجموعة، تأسستا في العام 1972 وتزامن هذا العام 2022 مع مناسبة مرور 50 عاما منذ تاريخ التأسيس.

حضر الاحتفال الدكتور/ عبد القوي المخلافي "وكيل أول محافظة تعز" حيث ألقى كلمة عن السلطة المحلية رحب في مستهلها بالحاضرين ، كما هنأ فيها مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي لشركتين رائدتين في مجال الصناعة الوطنية ، معبرا عن شكره وتقديره للمجموعة على الدور الريادي الذي تقوم به في مختلف المجالات الوطنية والإنسانية والخيرية والتنموية ، حيث أنها كانت وما زالت تنافس بجودة منتجاتها مما يعزز الثقة بجودة المنتج الوطني ، كما أنها تمثل رافدا أساسيا للاقتصاد اليمني ، بالإضافة إلى دورها الكبير في دعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية ، كما أنها تساهم في توفير فرص وظيفية تستوعب شريحة واسعة من العمالة الوطنية ، فتساعد في تخفيف البطالة ، وتفتح أبوابا للرزق للعديد من الأسر في كافة ربوع المحافظات اليمنية.

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كلمة مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني ألقاها عبر البث الفضائي المباشر الأستاذ/ أبوبكر أحمد عبد الله الشيباني "رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للمجموعة" حيث رحب في مستهلها بالضيوف المشاركين من قيادات السلطة المحلية ومدراء المؤسسات الرسمية ، كما رحب بمدراء وموظفي المجموعة وكافة الحاضرين.

كما أشاد بالدور الفاعل لموظفي وعمال المجموعة .. معتبرا أن ما حصل من تطور للمجموعة كان بفضل جهود هؤلاء العمال والموظفين .. وقد خاطب الحاضرين بقوله : "لا يسعنا إلا التأكيد على أن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي ليس سوى نتاجا لجهود الموظفين والعمال" .

وأضاف : "ولا أبالغ إذا ما قلت بأننا وإياهم شركاء ، وأن مصيرنا واحدا ، ومستقبلنا مرتبط ارتباطا وثيقا .

كما أكد أبوبكر الشيباني على المضي قدما في تحقيق مزيد من النجاح والتقدم في ظل مستقبل مزهر؛ تتحقق فيه الأهداف المنشودة ، من خلال تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية.

وختم الرئيس التنفيذي كلمته بالشكر لكل من نظم وشارك في هذه الفعالية التاريخية .. طالبا من الجميع الدعاء لوالده المؤسس الحاج / أحمد عبد الله الشيباني بدوام الصحة والعافية .. وفور الانتهاء من كلمته قدّم أبوبكر "درع اليوبيل الذهبي" هدية إلى والده المؤسس ، وسط تصفيق حار من الحاضرين .. وقد تسلم الدرع نيابة عن الوالد الأستاذ/ هشام غيلان الشيباني.

كما تخلل الحفل بعض الفقرات التي تخص المناسبة ، حيث قدمت قيادة النقابة العمالية قصيدة شعرية معبرة، بالإضافة إلى كلمة رئيس النقابة أشاد فيها بمناسبة اليوبيل الذهبي مقدما نيابة عن النقابة التهاني والتبريكات لقيادة المجموعة وموظفيها وعمالها بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل كرمت قيادة المجموعة كوكبة من موظفيها من أصحاب الأقدمية في الالتحاق بشركتي الفردوس، وشركة تعز للتبريد، باعتبارهما الشركتان المحتفى بهما في هذه المناسبة.

حضر الاحتفال العديد من مدراء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة حيث حضر كل من : مستشار محافظ المحافظة ، ومدراء مكاتب الصناعة، والشئون الاجتماعية والعمل ، والهيئة العامة للاستثمار ، والواجبات الزكوية، والمواصفات والمقاييس ، بالإضافة إلى رئيس الغرفة التجارية والصناعية.

ومن طرف مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني حضر الأستاذ/ هشام غيلان الشيباني مساعد الرئيس التنفيذي ، والأستاذ / وجدي الشيباني مدير شركة التكامل قسم الأغذية وشركة الفردوس، والأستاذ/ حمزة الشيباني مدير شركة تعز للتبريد ، بالإضافة إلى حضور العديد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي وعمال المجموعة ، وعدد من الإعلاميبن ومراسلي القنوات الفضائية.