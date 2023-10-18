شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على الشرقية والرياض.. طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزءالجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن وقرية العليا، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد العاصمة المقدسة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد الدرب وبيشة أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد دومة الجندل وسكاكا، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.