شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ضبط 32 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لنظام البيئة، 17 مواطنا، ومواطنين خليجيين، و12 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية.

وارتكب المضبوطون مخالفات رعي 623 متنًا من الإبل، و290 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.