روسيا والإمارات تدعوان إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف مستشفى في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت روسيا والإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد قصف مستشفى في غزة أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل، بحسب السلطات المحلية.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عبر تلغرام "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن قبل ظهر 18 أكتوبر بسبب الضربة على مستشفى في غزة".

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