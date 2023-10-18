عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على معظم أنحاء قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:34 صباحاً

استُشهد أكثر من 30 فلسطينياً، فجر اليوم، في قصفٍ مدفعي وجوي وبحري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل جميع مناطق قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن نحو 30 فلسطينياً استُشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استُشهد فلسطينيان على الأقل في قصفٍ استهدف مخبزاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفةً أن شهيديْن على الأقل ارتقيا في قصفٍ استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف المدفعي والجوي والبحري المكثّف استهدف محافظة شمال غزة، وتحديداً منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

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