انت الان تتابع عقب فيديو متداول.. شرطة الرياض توقيف شخص آوى مخالفاً لـ "أمن الحدود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:38 صباحاً

أكّدت شرطة منطقة الرياض اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم تضمن محتوى مرئي متداول، إساءة استغلال نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة، أنه إشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلافٍ بينه وبين آخر آواه وشغّله، موضحاً أن إجراءات الاستدلال أظهرت أنه مخالفٌ لنظام أمن الحدود ومن الجنسية اليمنية. وأشار المتحدث إلى أنه جرى توقيف مَن آوى ذلك الشخص وشغّله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكّد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وشدّد على أن هذه الجرائم الكبيرة موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على ضرورة الإبلاغ عن مرتكبيها. وحذّر كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقوم باستغلالهم أو تشغيلهم، بأنه سيعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وكذلك التشهير به.

كانت هذه تفاصيل خبر عقب فيديو متداول.. شرطة الرياض توقيف شخص آوى مخالفاً لـ "أمن الحدود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.