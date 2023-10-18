صحة غزة: أكثر من 3200 قتيل و11 ألف جريح في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:40 صباحاً

أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 قتيل، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء. وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة. وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماماً، وذلك بعد تسبُّب الجيش الإسرائيلي في مجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني- وسط غزة، مخلفة 500 قتيل. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب العشرات بعد أن تعرّضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصفٍ إسرائيلي.

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