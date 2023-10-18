انت الان تتابع النفط يقفز بأكثر من 2%.. وبرنت عند 91.97 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:42 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة، مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة. وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يقفز بأكثر من 2%.. وبرنت عند 91.97 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.