11.1 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع الأسبوع الماضي

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18 أكتوبر 2023, 5:44 صباحاً
أنفق المستهلكون في المملكة 11.1 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، وذلك عبر 183.7 مليون عملية.
وأوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أنه تم إنفاق 1.2 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة، و263.5 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.6 مليار في المطاعم والمقاهي، و1.8 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و100 مليون ريال في الاتصالات، 677.8 مليون ريال في النقل.
كما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع 587.6 مليون ريال في الملابس والأحذية، و338.7 مليون ريال في مواد التشييد والبناء، و104.9 مليون ريال في التعليم، و208.9 مليون ريال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و778.2 مليون ريال في محطات الوقود، و777.8 مليون ريال في الصحة.
وفيما يتعلق بالمدن، بلغت قيمة عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 3.7 مليار ريال، و432.5 مليون ريال في مكة المكرمة، و423.3 مليون ريال في المدينة المنوّرة، و214.9 مليون ريال في تبوك، و179.6 مليون ريال في حائل، و142.3 مليون ريال في أبها، و265.1 مليون ريال في بريدة، و326.3 مليون ريال في الخُبر، و567.9 مليون ريال في الدمام، و1.5 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 3.2 مليار ريال.
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