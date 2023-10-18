انت الان تتابع 11.1 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنفق المستهلكون في المملكة 11.1 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، وذلك عبر 183.7 مليون عملية.

وأوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أنه تم إنفاق 1.2 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة، و263.5 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.6 مليار في المطاعم والمقاهي، و1.8 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و100 مليون ريال في الاتصالات، 677.8 مليون ريال في النقل.

كما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع 587.6 مليون ريال في الملابس والأحذية، و338.7 مليون ريال في مواد التشييد والبناء، و104.9 مليون ريال في التعليم، و208.9 مليون ريال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و778.2 مليون ريال في محطات الوقود، و777.8 مليون ريال في الصحة.