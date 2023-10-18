انت الان تتابع الذهب يلمع في المعاملات الفورية ويصعد 0.4% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:49 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أجج انفجار غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي؛ مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا على الرغم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة. وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1929.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1942.70 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.93 دولارًا للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 898.77 دولارًا؛ فيما هبط البلاديوم 0.8% إلى 1134.93 دولارًا.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يلمع في المعاملات الفورية ويصعد 0.4% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.