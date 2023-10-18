انت الان تتابع أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 أكتوبر 2023, 5:56 صباحاً

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى "عدم السفر"؛ مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل و"حزب الله". وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ، من السفارة الأمريكية في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المئات قتلوا في استهداف مستشفى بمدينة غزة؛ مما أشعل احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

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