شكرا لقرائتكم خبر عن اول دولة إسلامية تعلن عن استعدادها لإرسال قوات عسكرية لدعم فلسطين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

دخل زعيم دولة إسلامية على خط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، معلنا دعم فلسطين، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا لتشكيل تحالف إسلامي مقابل الغرب وأوروبا الذين اتحدوا لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الفلسطينيين.

وفي مقطع مصور على قناته في تطبيق “تليغرام” اقترح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إرسال مقاتلين شيشان كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام.

وقال قديروف، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “نحن ندعم فلسطين. نحن ضد هذه الحرب، التي على عكس الصراعات الأخرى، يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر”.

وطالب قديروف، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، من المجتمع الدولي اتخاذ قرار عادل مرة واحدة على الأقل بالإجماع فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

كما ناشد قادة الدول الإسلامية تشكيل تحالف لحث أوروبا والغرب على عدم قصف المدنيين بحجة قتل المسلحين.

وأضاف قديروف: “إذا لزم الأمر، فإن وحداتنا مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة أي مثيري شغب”.



وعلى خلاف الموقف الغربي الذي سارع بتأكيد دعم إسرائيل، اتخذت موسكو موقفا أكثر حذرا داعية إلى ضبط النفس.

وكانت حركة حماس قد شنت السبت الماضي عملية نوعية في إسرائيل عبر تسلل عناصرها إلى مستوطنات غلاف غزة ما خلف أكثر من ألف قتيل إسرائيلي بحسب إحصاء رسمي.

وفي أعقاب هجوم حماس قصفت إسرائيل الفلسطينيين بغارات جوية في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 900 فلسطينيا استشهدوا بينهم 260 طفلا و 230 سيدة وأصيب ما يصل إلى 4500 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم السبت.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.