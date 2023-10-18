شكرا لقرائتكم خبر عن "بشارة سارة لكل مقيم في السعودية! احصل على الجنسية السعودية فوراً بعد سنوات من الإقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2023، وحرصها واهتمامها بمواطنيها ونهضة البلاد وتقدمها على حد سواء، قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات جديدة على العديد من القوانين، أبرزها قانون التجنيس. وبفضل هذا التعديل، فتحت المملكة أبوابها للعديد من العلماء والمبدعين والمواهب والمميزين وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات، الذين سيساهمون في نهضة المملكة وتطويرها. كما قررت السعودية منح الجنسية للوافدين المولودين في السعودية خلال فترة زمنية محددة، والتي تم تحديدها في المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن.

وقد قارن البعض هذه الخطوة من السعودية بشروط التجنيس في النظام الأمريكي وبعض الدول الأوروبية، ووجدوا أنها تشبهها إلى حد كبير. وفي هذا المقال، سنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل.

وينص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنها الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. وهذه الفئات هي:

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332-1914م، الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي حتى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

وأوضح المرسوم أنه تم إجراء تعديل جديد على منح الجنسية السعودية، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من بداية عام 2023، لمن تتوفر فيهم هذه الشروط.

وينص المرسوم على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة بقرار من وزير الداخلية.