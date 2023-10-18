شكرا لمتابعة خبر عن فتاة: أخوي حدث له غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب الإندومي الحار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت فتاة عن دخول شقيقها الطفل البالغ من العمر 9 سنوات في غيبوبة بعد تناوله الإندومي الحار والتاكيز الحار.

وقالت أن أخيها تناول الإندومي وبعدها نام ثم استيقظ وأكل تاكيز حار ليغيب عن الوعي وذهبوا به إلى المستشفى وتم عمل غسيل معدة له.

واتضح أنه أصيب بارتجاع في المرئ أفقده الوعي لثلاثة أيام ثم بعدها أصبح بصحة جيدة ولكنه ما زال في العناية المركزة.