شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أنه تم الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.

كما وافق المجلس على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، وجاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.