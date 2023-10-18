شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح الفرق بين قلايد الوسم والمرابيع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية الفرق بين قلايد الوسم ومرابيع الوسم.

وقال الزعاق أن للسحب مسارات مختلفة، يتم تحديدها حسب فصولها، فالسحب الصيفية تأتي من الجهة الشرقية، أما السحب الشتوية تأتي من الجهة الغربية.

وأضاف الزعاق السحب الشتوية يتحدد مسارها مع موسم الوسم في شهر أكتوبر، أما السحب الصيفية يتحدد مسارها في شهر مايو.

وتابع الزعاق بأن السحب إذا كانت منفردة فإنها تسمى بسحب القلايد، أما إذا كانت كبيرة ومتجمعة فإنها تسمى بمرابيع الوسم.