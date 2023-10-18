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الشيخ عبدالسلام السليمان: غرامة التأخير على الأقساط من ربا الجاهلية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالسلام السليمان أنه في حالة أراد أحد الأشخاص أن يشتري شيئًا ما بطريقة الأقساط الشهرية، فهذا جائز.

وأضاف السليمان أن تحديد موعد لدفع القسط، وكذلك إعلام المشتري بقيمة الزيادة، كل هذا جائز ولا مشكلة فيه، لكن المشكلة تكمن في الغرامة المفروضة في حال تأخر الدفع، ووصفه أنه من ربا الجاهلية.

وتابع أن الدخول في مثل هذه المعاملات حتى وإن كان هناك قدرة على سداد المبلغ لا يجوز أيضًا، لأن العقد يكون به هذا الشرط، فهذا يعد إقرارًا بالربا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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