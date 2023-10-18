شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالسلام السليمان: غرامة التأخير على الأقساط من ربا الجاهلية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالسلام السليمان أنه في حالة أراد أحد الأشخاص أن يشتري شيئًا ما بطريقة الأقساط الشهرية، فهذا جائز.

وأضاف السليمان أن تحديد موعد لدفع القسط، وكذلك إعلام المشتري بقيمة الزيادة، كل هذا جائز ولا مشكلة فيه، لكن المشكلة تكمن في الغرامة المفروضة في حال تأخر الدفع، ووصفه أنه من ربا الجاهلية.

وتابع أن الدخول في مثل هذه المعاملات حتى وإن كان هناك قدرة على سداد المبلغ لا يجوز أيضًا، لأن العقد يكون به هذا الشرط، فهذا يعد إقرارًا بالربا.