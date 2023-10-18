شكرا لمتابعة خبر عن التعاون الإسلامي: قصف مستشفى المعمداني إرهاب دولة منظم يستحق العقاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأكد طه أن ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم، يستحق المساءلة والعقاب.

وحمّل الأمين العام الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.