شكرا لمتابعة خبر عن منح 300 مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

وتضمنت القائمة: إبراهيم بن علي بن حسن شراحيلي ، أحمد بن عبدالله بن علي ال الجحيني الشهري ، أحمد بن عبدالله بن محمد العبد ، أحمد بن عقيل بن جعفر ال حسان الربعي ، أحمد بن علي بن أحمد سياف الغامدي ، أنس بن غازي بن وازن الحسيني السلمي ، أيوب بن محمد بن أحمد الباتل ، بدر بن عبدالوهاب بن محمد أبو نقطه المنحمي ، بندر بن سليمان بن محمد العرفج ، تركي بن حميد بن عطية الله البسيسي السلمي ، تركي بن عبدالله بن حامد الحازمي ، جزاء بن هليل بن جزاء العصيمي ، حاتم بن طالع بن دخيل الله المطرفي العوفي ، حزام بن طلق بن معيض الجعيد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حسام بن حمزة بن عبدالمعطي المساوي ، حسن بن أحمد بن حسن جماح حمدي ، حسن بن عبدالله بن حسن الفائز المهداوي ، حسن بن محمد بن أحمد حنبشي ، حسين بن حمد بن حسين ال مقبل ، حسين بن علي بن محمد ال دخيل ، حمد بن ظافر بن عبدالله ال لحلاف القحطاني ، حمد بن عبدالله بن علي حامظي ، خالد بن أحمد بن محمد حيزان ، خالد بن جايز بن محمد الرشيد الفقيري ، خالد بن صابر بن محمد كامل ، خالد بن عبدالعزيز بن سعد العبود ، خالد بن علي بن المهان راشد ال دويس ، خالد بن علي بن حسن ال رياح القرني ، خالد بن محمود بن عبداللطيف منصور.

وتشمل خالد بن معيض بن مسيفر السواط ، خالد بن مفرح بن منسي العليمي الرويلي ، خليل بن شوقي بن خليل الجمعان الدوسري ، ذيب بن ظافر بن عايض المنبهي البيشي ، راشد بن عوضه بن محمد البريص المري ، راكان بن إبراهيم بن حسين شويهي ، رامي بن سليم بن سليم اللهيبي الحربي ، رائد بن محمد بن عبدالله ال فدوم الأسمري ، رياض بن مرزوق بن عايد السريحي ، ريان بن عبدالله بن علي البدوي الزهراني ، ريان بن حسين بن سراج بني هميم لسلوم ، ريان بن سليمان بن عبدالله المنيف ، زياد بن صالح بن محمد المطرفي الحربي ، زياد بن مفلح بن أحمد الشغيثري ال صقر.

وتضم سالم بن ماشي بن عايد الوهبي الشمري ، سعد بن أحمد بن عائض سكاتى نجعي ، سعود بن حامد بن منزل الضبعاني الشراري ، سعيد بن أحمد بن سعيد العمري ، سعيد بن عوض بن علي ال كناد القحطاني ، سلطان بن عبدالعزيز بن جابر الثبيتي ، سلطان بن عطيش بن صالح الهويملي الحربي ، سلطان بن فيصل بن عبدالمعين الجودي ، سلطان بن محمد بن محمد هزازي ، سلمان بن تركي بن فاتح السريحي العتيبي ، سلمان بن محمد بن سعيد ال بحمد الشهري ، سند بن سلمان بن سند الكلوي ، شاكر بن سليم بن فريطان الفليحاني الشراري ، صالح بن سالم بن محمد البحيح المري ، صالح بن سلمان بن محمد ال ثابت الوادعي ، صالح بن عبدالله بن محمد النقيدان ، صالح بن محمد بن صالح كردي ، عايد بن عوض الله بن عوض الفتيني الفهمي.

وتحتوي على عايد بن سعد بن عايد الجعفري العنزي ، عبدالإله بن حمدان بن مبارك النشاوا الأكلبي ، عبدالباري بن سعد بن يوسف السعدون الدوسري ، عبدالحكيم بن صالح بن عبدالمحسن الحلافي ، عبدالرحمن بن أحمد بن صالح الكناني الزهراني ، عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الهديهد ، عبدالرحمن بن سالم بن محمود بنجر ، عبدالرحمن بن شائع بن حمد السعدي ، عبدالرحمن بن صنت بن رجاء العزيزي المطيري ، عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المفضلي الزهراني ، عبدالرحمن بن عبيدالله بن هادي القعياني المطيري ، عبدالرحمن بن علي بن عبدالله ال سالم الشهري ، عبدالرحمن بن عليوي بن ناصر فلادي الرشيدي ، عبدالرحمن بن فهد بن محمد ال مداوي الأحمري ، عبدالرحمن بن مبارك بن فهد الخنفري القحطاني ، عبدالرحمن بن مبارك بن مقبل السعدي البيشي ، عبدالرحمن بن محمد بن علي بجوي ، عبدالرحمن بن ممدوح بن علي سراج ، عبدالرحمن بن هزاع بن عايش أبالروس ، عبدالعزيز بن خلف بن فواز ال لحيان ، عبدالعزيز بن رجاء بن ناجح النماصي الشمري ، عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم المقبل.

وعبدالله بن خلاوي بن غياض السبيعي العنزي ، عبدالله بن سعد بن محسن الحسبكه الحارثي ، عبدالله بن عوض بن علي ال ثابت الشهراني ، عبدالله بن محمد بن بركات البارقي ، عبدالله بن محمد بن سليمان لغبي ، عبدالله بن محمد بن شريم الحناتيش الدوسري ، عبدالله فالح بن سعد بن ناصر ال سعد القحطاني ، عبدالمجيد بن ناشر بن سفير العضيله المطيري ، عبدالوهاب بن شجاع بن مسعد الروقي العتيبي ، علي بن حسن بن علي المشامع ، علي بن سعيد بن عايض ال فجيحه ال فطيح ، علي بن سلمان بن مفرح المالكي ، علي بن مديش بن علي بجوي ، عماد بن عايد بن عيد المحلبدي ، عماد بن عبدالله بن عبدالرحمن الدخيل ، عمر بن حسن بن مرعي ال عصمان الوادعي ، عناد بن علي بن حمد الشملاني العنزي ، عواد بن نافع بن العفين العويمري الرشيدي ، غازي بن سليم بن سالم البسيسي الحويطي ، فارس بن سرحان بن ونيس الربيع ، فارس بن محمد بن عبدالله المصعبي ، فالح بن محمد بن سمحان ال ذيب الدوسري ، فالح بن ناصر بن عبدالله لزمع الشهراني ، فهد بن عائض بن عبدالله الهمامي.

فضلا عن فهد بن عوض بن عائض الجذع العتيبي ، فؤاد بن ناصر بن محمد خنيني حدادي ، فيحان بن عايض بن فيحان المفرجي ، فيصل بن القديع بن غزاي العصيمي ، فيصل بن سعدي بن سعود الزراقي العتيبي ، فيصل بن سلمان بن محمد الذيابي ، قبلان بن سمحان بن شجاع الدعجاني ، ماجد بن سمير بن زامل السبيعي العنزي ، مازن بن محمد بن يوسف مباركي ، ماهر بن محمد بن سليم الدبيسي الجهني ، متعب بن سعد بن شرار الشلوي ، متعب بن عبدالله بن علي الخزامين القحطاني ، محسن بن عواض بن محسن الشلوي ، محمد بن إبراهيم بن عبدالله الصالحي ، محمد بن حماد بن محمد الشبيلي ، محمد بن حمير بن علي ال مساري القحطاني ، محمد بن عابد بن عطية الله الجبرتي ، محمد بن عامر بن محمد العامري ، محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الميدني ، محمد بن عيد بن علي البشري الحربي ، محمد بن مضحي بن حنيف السمي البقمي ، محمد بن نياف بن فارع الحافي العتيبي ، محمد بن يحي بن حاوي مجربي ، محمد بن يحي بن علي صهلولي ، محمد بن يحي بن محمد علي السلمي ، مروان بن عبدالرحمن بن مسعود الحيدري.

ومشاري بن إبراهيم بن خليل العرفج ، مفرح بن سعد بن محمد ال سعد الحارثي ، ممدوح بن اهليل بن هلال العوني المطيري ، مهدي بن علي بن محمد ال عباس ، نايف بن أحمد بن أحمد مخرشي ، نجيب بن علي بن حسين سلطان ، نواف بن علي بن سعد الشهراني ، هادي بن عبدالله بن مانع ال عقيل ، هاشم بن ناصر بن أحمد المحارب ، هتان بن أحمد بن محمد صبري اليماني ، وليد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشقاري ، ياسر بن صالح بن محمد ال إبراهيم ، ياسر بن عبدالرحمن بن علي الهدياني ، ياسر بن محمد بن معتق البلادي الحربي ، يحي بن علي بن طاهر صميلي ، يحيى بن طيب بن يحيى خبراني ، يوسف بن سلمان بن أحمد العطيفي ، يوسف بن سلمان بن يحيى السلمي المالكي ، يوسف بن عبدالمجيد بن معتوق عشماوي ، يوسف بن محمد بن يوسف السيف ، أريج بنت سليمان بن علي الشعيبي ، أسماء بنت علي بن محمد ال فائع ، أفنان بنت فهد بن صالح العموش ، الجازي بنت عليوي بن دغيم الفدعاني العنزي ، آمال بنت حسين بن حسين العبدلي المالكي.

وأمل بنت إبراهيم بن يحي قادري ، أمل بنت محمد بن أحمد ال مجود الشهراني ، بيان بن عبدالرحيم بن ذخيل الكبيدي ، بدور بنت ناصر بن عبدالله الودعاني الدوسري ، جميعه بنت محمد بن حجر النافي ، جميله بنت محمد بن عابش عياشي ، حصه بنت بنبان بن لافي العصيمي العتيبي ، خلود بنت سعد بن عيد الأحمدي ، رفعه بنت زيد بن رجاء السهلي ، رقبه بنت أحمد بن سعيد ال مزهر ، رقيه بنت حسين بن شبر علي ، رواسن بنت محمد بن غازي الدعجاني العتيبي ، روضه بنت عيسى بن جابر صدام ، زينب بنت حبيب بن محمود أبو سرير ، سارة بنت طارق بن محمد الأنصاري ، سارة بنت عبدالله بن سياف ال مسعود القحطاني ، ساميه بنت عبدالله بن علي العمري ، سعاد بنت مهناء بن حمود الشمري ، سميه بنت عبده بن أحمد الشراعي ، شروق بنت يحيى بن عمر حيقلي خبراني.

وشقراء بنت محمد بن عمر الصافي ، شموخ بنت صالح بن محمد ال سالم ، طيف بنت جهز بن جزاء الشلاحي المطيري ، عبير بنت عواض بن حميد العميشي السلمي ، عزه بنت رشيد بن محمد البكماني ، عزه جمعان محمد الزهراني ، عيده بنت عيد بن علي القرني ، فاطمه بنت محمد بن حمد ال دغرير ، كامله بنت إبراهيم بن عبدالله ال عميش عسيري ، لطيفه بنت فيصل بن خميس الدوسري ، مديحه بنت غضين بن محمد البلادي ، منال بنت خليفه بن محمد التركي ، منيرة بنت سليم بن مسلم الجوهري الحويطي ، مهرة بنت محمد بن مشبب ال الجابر القحطاني ، ناديه بنت عبدالله بن صالح بندقجي ، هاجر بنت أحمد بن يوسف المهيني ، هتون بنت فواد بن محمد عزات داغستاني ، هديل بنت سعود بن فتح الدين قرهدي ، هنود بنت سعيد بن مرضي القرني ، يارا بنت عبدالله بن سليم المحمادي.