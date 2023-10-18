شكرا لمتابعة خبر عن كاتب يطالب بإلزام كاميرات المراقبة على دور العبادة والمنازل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب الكاتب إبراهيم العقيلي ، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في المساجد ودور العبادة والمنازل والمنشآت ،وذلك للحد من عملية السرقة .

وقال العقيلي : “رأينا جرائم سرقة حدثت داخل دور العبادة وكان للكاميرات دور حاسم في الوصول للجاني” ، وفقًا لحديثه مع قناة «روتانا خليجية» .

وأشار إلى أن هناك عملية سرقة حدثت داخل أحد المساجد وبالتحديد مسجد الراجحي ، والذي يحاط بأكثر من 150 كاميرا مراقبة على مداخله ومخارجه ، مضيفاً أن تمت سرقة متعلقات أحد المصلين وكان للكاميرات دور حاسم في الوصول إلى الجاني بسرعة قياسية .