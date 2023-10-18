شكرا لمتابعة خبر عن سجين بسبب المخدرات: ما لي وجه اتصل على زوجتي وعيالي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى سجين في قضية استقبال مخدرات، تفاصيل القبض عليه، معربا عن ندمه لدخوله في ذلك الطريق طمعا في المال.

وقال السجين، عن يوم الواقعة: “اتصل بي واحد من الأخوان وقال لي في تريلا واصلة الرياض أتمنى تروح تشوف الموضوع فيها كمية من المخدرات تشوف وش وضعها، وصلت وذهبت للسواق، لأخذ كمية المخدرات وتم القاء القبض علي في نفس الدقيقة”.

وأضاف: “انحرمت من عيالي ما لي عين اتصل على زوجتي، وصارلي مغترب عن أمي 14 سنة، وبنتي عمرها 16 سنة عمري ماشفتها”.