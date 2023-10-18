شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: منخفض جوي ببحر العرب يجعل الرياض كمدينة ساحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أنه من المتوقع تشكل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال 48 ساعة القادمة واحتمال تطوره الى منخفض مداري يؤثر على المملكة بضخ الرطوبة.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع إكس :” العاصمة الرياض صباح اليوم الأربعاء ٣ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ الساعة السادسة كأنها مدينة ساحلية ووصلت الرطوبة فيها ٧٠٪ وذلك بسبب امتداد لسان من الرطوبة – اللون الأزرق – من الخليج العربي الى العاصمة الرياض كما في الخريطة المرفقة وهذه علامة من علامات الخصب – إن شاء الله”

وأضاف” تشير النماذج العددية للطقس إلى احتمال تشكل منخفض جوي جنوب شرق بحر العرب خلال 48 ساعة القادمة واحتمال تطوره إلى منخفض مداري – إن شاء الله – وتأثيره على المملكة ان تشكل المنخفض – سوف يكون بطريق غير مباشر وذلك بضخ رطوبة والتي هي مادة السحاب ومقدار الرطوبة المتوقعة تختلف باختلاف مسار الحالة المدارية تحت المتابعة – هنا وفي السناب”.